Klimanotstand - wie Amerikaner gegen die Erderwärmung ankämpfen

Die US-Regierung von Präsident Biden plant, mit dem Inflation Reduction Act in den nächsten zehn Jahren rund 370 Milliarden Dollar in den Klimaschutz zu investieren, um Treibhausgasemissionen zu reduzieren und die notwendigen Klimaziele erreichen zu können. Aber neben milliardenschweren staatlichen Investitionen in Elektromobilität und erneuerbare Energien gibt es in den USA auch zahllose kleine Projekte, die sich dem Kampf gegen die Klimakrise verschrieben haben. Zum Beispiel setzen sich Umweltschützer in Washington für die Reinigung von Flüssen ein, in Delaware ergreifen sie Maßnahmen im Kampf gegen den Meeresspiegelanstieg und in Vermont wird an neuartigen Technologien geforscht, die die klimaschädlichen Co2 Gase reduzieren sollen.