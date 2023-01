per Mail teilen

Das Land Rheinland-Pfalz will mit sogenannten „Klimakoffern“ Schülerinnen und Schüler über Ursachen und Folgen des Klimawandels informieren. Die Koffer werden an Schulen verteilt, darin befinden sich Sets für Experimente zu Thema Klimaschutz. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) hat im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Jonathan Hadem erklärt, wie die Schulen an die Koffer kommen und wie Lehrerinnen und Lehrer für das Projekt geschult werden.