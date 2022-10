Klimaforscherin Dr. Otto – „Das Problem sind nicht unsere Urlaubsreisen“

„Es geht nicht um unsere individuellen Handlungen. Wir müssen unser System so ändern, dass es nicht mehr auf fossilen Brennstoffen besteht!“, sagt Dr. Friederike Otto. Die Klimaforscherin & Philosophin ist in dieser Folge zu Gast bei Werner & Tobi und die drei diskutieren über Fragen wie: Nehmen wir den Klimawandel nicht ernst genug? Warum fällt es vielen von uns so schwer, die Gefahren des Klimawandels zu erkennen? Glaubt sie, dass wir die Klimakrise noch stoppen können? Wo müssen wir anpacken? Findet durch die Corona-Krise eventuell auch ein Umdenken in Sachen Umwelt & Klima statt?