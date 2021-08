Schwere Unwetter und Hochwasser in Teilen Deutschlands, zeitgleich extreme Hitze in Kanada und Russland. Durch den Klimawandel werden Wetterextreme überall auf der Welt zunehmen. Um denen entgegenzuwirken, spielt neben aktivem Klimaschutz, auch die Klimaanpassung eine bedeutende Rolle. Werner & Tobi diskutieren: Was für Wetterextreme kommen auf uns zu? Wie können wir uns vor Starkregen, Hochwasser oder Hitze schützen? Warum ist in den letzten Jahren kaum etwas in dem Bereich passiert?

