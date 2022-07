Ob Sakko, Sitzbank, Salatschüssel oder Smartphone: Noch nie war die Gelegenheit so gut, Schnäppchen zu machen. Noch nie haben Händler so viel Geld mit Gebrauchtem verdient. Der Second-Hand-Markt boomt. Die Corona-Pandemie und die Inflation tun ihres dazu. Warum viele Dinge zu schade sind, um sie wegzuwerfen und warum es sich lohnt, Gebrauchtwaren zu kaufen und zu verkaufen, darum geht es in SWR Aktuell Kontext mit Marion Theis. mehr...