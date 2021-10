Klimaangst - Was macht die Angst vor der Zukunft mit uns?

75 Prozent der 16 bis 25-Jährigen stimmen der Aussage "Die Zukunft macht mir Angst", in Bezug auf den Klimawandel, zu. So das Ergebnis einer internationalen Studie. Doch was bedeutet diese Angst? Zu was kann sie führen? Ist Angst nicht auch ein guter Motivator? Und wann sollte sie behandelt werden?

Diese und weitere Fragen stellen Werner & Tobi Prof. Dr. Claas Lahmann. Er ist ärztlicher Direktor der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum Freiburg und beschäftigt sich auch mit den psychischen Folgen des Klimawandels.

Diese Podcast-Episode steht unter der Creative Commons Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.