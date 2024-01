Klima, Krieg, Katastrophen: Wie kann man "Hoffnung" lernen?

Bei all den Krisen in der Welt soll man doch bitte trotzdem die Hoffnung behalten - das ist eine Floskel, die man während der Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel in vielen Ansprachen hört. Das ist aber leichter gesagt als getan. Je nachdem, wie sehr man selbst betroffen ist, kann die Hoffnung zu bewahren sehr schwer fallen. Doch: Hoffnung ist auch in Krisenzeiten möglich, sagt der Zukunfts- und Hoffnungsforscher Andreas Krafft von der Universität St. Gallen. Überraschenderweise kann dabei sogar das Gefühl der Wut helfen: "Wut hat eine negative Komponente, Wut hat aber auch eine positive Komponente: Man rebelliert gegen negative Umstände." Wie daraus dann Hoffnung werden kann, das erklärt der Experte im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Simon Dörr.