Kleingeld einzahlen: Wirklich die beste Art, unliebsames Münzgeld loszuwerden?

Jeder hat es, aber kaum jemand will es: Kleingeld in Form von 1- oder 2-Cent-Münzen - manchen sind sogar 5-, 10- oder 20-Cent-Münzen noch "zu klein". Wohin mit den unliebsamen Münzen? Dieser Frage ist Florian Doetsch aus der SWR-Wirtschaftsredaktion im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler nachgegangen.

Wege, mit dem Münzgeld umzugehen, gibt es viele. Manche Menschen setzen konsequent auf digitale Zahlungswege. Es gibt Muslime, die sich an eine islamische Überlieferung halten, nach der Gläubige den Bedürftigen helfen sollen, indem sie in die Tasche greifen und einfach geben sollen, ungeachtet dessen, wie viel sie hervorholen. Natürlich gibt es aber auch die klassische Spardose in der Küche oder im Flur, aber auch die wird mal voll. Was nun?

SWR Aktuell: Wenn es um das Umtauschen von Kleingeld geht, dann denkt man doch wahrscheinlich als Erstes an die eigene Bank, oder?

Florian Doetsch: Logisch, die ist mir auch zuerst eingefallen, aber wenn man hier seine Münzen hinbringt, dann kann dafür schnell eine Gebühr fällig werden. Für die Banken ist das nämlich ganz schön teuer. Der Transport der Münzen kostet natürlich und jede Münze muss dann auch einzeln geprüft werden, bevor sie wieder in den Umlauf kommt. In den letzten Jahren gab es dann noch weitere Auflagen von der Bundesbank und das macht alles nicht unbedingt leichter. Jede Bank hat unterschiedliche Kontomodelle – die Gebühren können deswegen stark variieren. Man muss also vorher selbst mit der Bank sprechen – viele Banken haben aber auch einen Münzautomaten, bei dem erst ab einem bestimmten Betrag eine Gebühr anfällt.

SWR Aktuell: Gibt es dann aber auch eine Möglichkeit, das Kleingeld zu wechseln, ohne dafür eine Gebühr zahlen zu müssen?

Doetsch: Ja, das kann man bei der Bundesbank machen. Die ist nämlich verpflichtet, Banknoten und Münzen umzutauschen. Dort bekommt man das Münzgeld, das man mitgebracht hat, in Scheinen wieder ausgezahlt. Es ist nicht möglich, sich das Geld direkt aufs Konto zahlen zu lassen. In Baden-Württemberg gibt es allerdings nur sechs Filialen, nämlich in Stuttgart, Freiburg, Karlsruhe, Ulm, Reutlingen und Villingen-Schwenningen. In Rheinland-Pfalz gibt es sogar nur drei Filialen in Koblenz, Mainz und Ludwigshafen. Man muss also gegebenenfalls einen längeren Weg auf sich nehmen.

SWR Aktuell: Das kostet unter Umständen mehr als die Münzen wert sind – gibt es denn noch weitere Optionen?

SWR Aktuell: Wer möchte, kann das auch einfach beim Wocheneinkauf erledigen. Es gibt nämlich ein amerikanisches Unternehmen mit Namen "Coinstar". Es hat in deutschen Supermärkten mittlerweile über 2000 Münzgeldautomaten aufgestellt, unter anderem bei Edeka, Kaufland, Rewe und Real. Da kann man dann einfach seine Münzen unsortiert reinwerfen und bekommt einen Coupon für den Supermarkt, den man an der Kasse einlösen kann. Aber auch hier gibt es Gebühren – diese liegen bei rund zehn Prozent. Also egal, wie viel Geld man dann einwirft – es werden immer zehn Prozent abgezogen.