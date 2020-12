per Mail teilen

Die Forschung unter Hochdruck hat sich offenbar gelohnt: Noch in diesem Jahr könnte der erste Impfstoff gegen Covid-19 auch in der EU zugelassen werden. Doch bis dahin müssen noch viele Fragen geklärt werden: Wer wird zuerst, wer danach und wer zuletzt geimpft? Wie lässt sich eine solche Massenimpfung überhaupt organisieren? Was ist ein angemessenes Honorar für die impfenden Ärztinnen und Ärzte? Und wie lässt sich die aktuell noch lückenhafte Impf-Bereitschaft steigern? Wir haben uns auf die Suche nach Antworten gemacht.