Fast die Hälfte aller Kleidungsstücke, die im Kleiderschrank liegen, werden nicht mehr getragen. Das sagt die Journalistin und Co-founderin bei Fashion-Changers, Jana Braumüller, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Alina Braun. Aber wohin mit den "alten" Klamotten? Auf keinen Fall in den Müll. Vieles könne man vielleicht zum Beispiel im Freundeskreis loswerden. Geht das nicht, könne man vor allem nachhaltig produzierte Waren zum Beispiel bei "Fair-Fashion" anbieten. Das gehe in Online-Shops und auch im Laden in der Stadt.