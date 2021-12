"Kleeblatt"-Transporte von Corona-Patienten: Darum sind sie so kompliziert

In den Bundesländern sind Intensivstationen teilweise so stark mit Corona-Patientinnen und -Patienten belegt, dass sie zur Behandlung in andere Bundesländer oder ins benachbarte Ausland gebracht werden. Hermann Schröder ist als Vorsitzender des Arbeitskreises Rettungswesen, Katastrophenschutz und zivile Verteidigung der Innenministerkonferenz Experte für diese sogenannte "Kleeblatt-Verteilung". Im Interview mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem erklärt er, wieviele Menschen bereits auf diese Weise in andere Kliniken verlegt wurden, warum diese Krankentransporte so kompliziert sind und was sie pro Patient mindestens kosten.