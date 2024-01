Kitas in der U-Bahn: Kindheit in der Ostukraine

Wer an kindgerechte Orte denkt, hat wohl selten U-Bahnstationen im Kopf. In der Ukraine aber sind die U-Bahnen - wo es sie denn gibt - der einzige einigermaßen sichere Rückzugsort vor russischem Beschuss und Bomben. Deshalb befinden sich beispielsweise in der U-Bahn von Charkiw im Osten des Landes mittlerweile viele Schulen. Und demnächst auch Kindertagesstätten. Die Unicef-Sprecherin Christine Kahmann war vor kurzem selbst in Charkiw und berichtet SWR Aktuell-Gespräch: "Nach mehr als 650 Tagen und Nächten Krieg gibt es in der ganzen Ukraine kein Kind, das diesem Grauen des Krieges entkommen kann." Wie genau man sich die Kitas in der U-Bahn vorstellen kann, erklärt Kahmann der Moderatorin Ulrike Alex im Interview.