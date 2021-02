per Mail teilen

Die Sorgen, sich in der Kita mit Corona zu infizieren, sei "extrem hoch", sagt Nadine Möst, Erzieherin in Baden-Baden im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph. Sie hätte sich gewünscht, dass Erzieherinnen und Erzieher möglichst früher geimpft werden, als von der ständigen Impfkommission ursprünglich festgelegt. Bund und Länder hatten hier eine Überprüfung angekündigt. Aber der Vorsitzende der STIKO, Thomas Mertens, sieht dafür keine Notwendigkeit. Möst ist enttäuscht. Herr Mertens solle einfach mal einen Tag in der Kita mitarbeiten.