Kitas in Rheinland-Pfalz laufen weiter im Regelbetrieb, anders als während des ersten Lockdowns im Frühjahr. Landes-Bildungsministerin Hubig hat aber verfügt, dass die Betreuung nur in dringenden Fällen genutzt werden solle. Sabrina Wöhlert leitet eine Kindertagesstätte in Speyer, sie hat jetzt einen Brief an ihre Aufsichtsbehörde geschickt, der auch im Mannheimer Morgen veröffentlicht wurde.

Sabrina Wöhlert sagte SWR Aktuell: "Ich habe schlaflose Nächte – nicht erst seit Sonntag, als verfügt wurde, dass die Kitas in Rheinland-Pfalz im Gegensatz zu ganz Deutschland im Regelbetrieb bleiben." Sie sei im ständigen Gespräch mit teils wütenden Eltern, die fordern, dass ihre Kinder betreut werden. Ihnen sage sie, dass die Kinder möglichst zu Hause bleiben sollten. Allerdings fehle der Kommune die rechtliche Handhabe. Deshalb müsse sie als Kita-Leiterin ständig klären, ob die Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiteten oder ob es sich bei der Kind-Betreuung um einen Notfall handele. Dabei gebe es sehr verständnisvolle Eltern, aber auch solche, die auf eine Betreuung bestehen. Kita-Personal am Limit "Mir ist ganz klar, dass keine Bildschirmarbeit mit einem zweijährigen Kind nebendran möglich ist." Allerdings seien viele Kollegen und Kolleginnen in Quarantäne, erkrankt oder müssten selbst zu Hause minderjährige Kinder betreuen. "Das heißt, mein Personal reicht lange nicht mehr aus, um eine gute Öffnungszeit anbieten zu können und die Eltern damit gut zu versorgen." Die Fachkräfte seien aber "kurz vorm Limit", viele Erzieherinnen fühlten sich nicht wertgeschätzt und im Stich gelassen: "Tests sind immer noch nicht gang und gäbe bei uns. Unsere Oberbürgermeisterin setzt sich gerade sehr dafür ein, dass wir zumindest noch vor Weihnachten eine Testung schaffen, damit auch wir alle mit unseren Großeltern Weihnachten feiern können." Rechtsanspruch auf Betreuung aussetzen Von der rheinland-pfälzischen Landesregierung fordert Kita-Leiterin Wöhlert, den Rechtsanspruch auf Betreuung auszusetzen: "Wir würden den systemrelevanten Familien deutlich helfen, für die Krankenschwester, die Hebamme, die Frau im Einzelhandel." Dafür würde ihr Personal wie im Frühjahr ausreichen und sich trotz der starken Belastungen von der Politik wertgeschätzt fühlen, sagte Wöhlert im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Katja Burck.