Zu teuer, zu alt, zu groß? Was passiert mit entwidmeten Kirchen?

Wer nicht gerade an Weihnachten oder Ostern, sondern an einem ganz regulären Sonntag in die Kirche geht, dem wird vermutlich hier und da auffallen: Voll ist es dort nicht gerade. Immer mehr Menschen verlassen die Kirchen und treten aus. Weniger Mitglieder führen auch zu weniger Geld. Was übrig bleibt, sind Gotteshäuser, die vor dem Aus stehen – auch in Baden-Württemberg. Denn sie sind einfach zu teuer. Wie also geht die Kirche damit um? Darum geht es im Gespräch zwischen Marc Witzenbacher von der evangelischen Landeskirche Baden und SWR Aktuell.

Kirchensterben in BW: Ehemalige Kirchen als Café und Co?

Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, die Gebäude zu verkaufen. Aber auch wenn prinzipiell jeder sein Interesse bekunden könne, gebe es hier bestimmte Richtlinien, wie das Gebäude anschließend genutzt wird, so Witzenbacher - aus Respekt vor der Geschichte des Gebäudes. Was mit den Mitgliedern der Gemeinde passiert, deren Kirche geschlossen wird und wie die Kirche auch mit weniger Gebäuden weiterhin ihre Arbeit machen möchte, darüber hat Marc Witzenbacher, Prälat für den Kirchenkreis Südbaden, außerdem mit SWR Aktuell Moderator Simon Dörr gesprochen.