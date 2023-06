Kinotipp: Wo bitte geht’s ins "Spider-Verse"?

Für viele Spider-Man-Fans ist Tobey Maguire der einzig wahre Spider-Man-Darsteller. Das ist natürlich grundsätzlich eine Frage des Geschmacks, denn auch Andrew Garfield und Tom Holland sind in diese Rolle geschlüpft - vor fünf Jahren gab es aber noch eine Erweiterung des Feldes der Spider-Man-Schauspieler, eine etwas unkonventionellere: Die Animationsfigur Miles Morales in "Spider-Man. A New Universe" kam mit einer Comicverfilmung daher, die ganz anders wirkte - ausgezeichnet 2019 mit dem Oscar für den besten Animationsfilm. Nun kommt mit "Spider Man. Across the Spider-Verse" der zweite Teil ins Kino und im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch stellt Filmkritikerin Anna Wollner fest, dass die Fortsetzung sich nicht hinter dem ersten Teil zu verstecken braucht.