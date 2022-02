„The Troubles“ – der Nordirlandkonflikt prägte das britisch-irische Verhältnis über Jahrhunderte, erlebte seinen bisher jüngsten Höhepunkt aber am 30. Januar 1972, der als „Bloody Sunday“ in die Geschichte einging. 14 unbewaffnete junge Männer wurden damals in der nordirischen Stadt Derry von britischen Soldaten erschossen, 14 weitere schwer verletzt. Mit dem Karfreitagsabkommen 1998 wurden die bewaffneten Auseinandersetzungen vorerst beendet, doch der „blutige Sonntag“ ist bis heute, 50 Jahre danach, nicht abschließend aufgearbeitet. mehr...