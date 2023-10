Neu im Kino: Warum Trolls 3 ein ganz besonderer Film ist

per Mail teilen

Sie sind kleine, bunte, knuddelige Wesen mit langen, strubbeligen Haaren: Die Trolls. In den 90er Jahren lagen sie als Spielzeug in vielen Kinderzimmern - und jetzt sind sie mit ihrem dritten Kinofilm am Start. Darin singen und tanzen sich die Trolle durch eine kunterbunte Fantasiewelt. Natürlich ist Justin Timberlake auch wieder dabei - er spricht und singt die Hauptfigur - und dieses Mal hat er auch noch seine Kumpels seiner Ex-Boyband N'Sync eingeladen.

Um was es im Film geht und ob sich ein Kino-Besuch von Trolls 3 lohnt, beantwortet Katharina Wilhelm.