Kino-Expertin: "Neuer Film der Matrix-Reihe macht großen Spaß"

Gut 20 Jahre ist es her, dass die erste Folge der Matrix-Trilogie in die Kinos kam. In der Geschichte wird die Menschheit von Maschinen beherrscht und durch Computer-Simulationen bei Laune gehalten, die uns die Realität vorgaukeln. Die Fortsetzungen "Matrix Reloaded" und "Matrix Revolutions" im Jahr 2003 konnten an den ersten Teil zwar nicht ganz anknüpfen, aber dennoch ist Matrix Kult. Ab heute ist nun der vierte Teil im Kino zu sehen. "Matrix Resurrections" heißt er. Unsere Kino-Expertin Anna Wollner hat ihn gesehen. Kritik und Lob hören Sie im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.