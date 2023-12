Kindkrankschreibung am Telefon: Weniger los in der "Infektionshöhle"

per Mail teilen

Wenn das Kind mal wieder krank ist, stresst das vor allem berufstätige Eltern sowieso. Und erst recht, wenn sie mit der knatschigen Rotznase noch extra in die Praxis müssen - um die nötige Bescheinigung für die "Kindkranktage" zu bekommen. Auch dann, wenn der Infekt selbst gar keinen Besuch bei Arzt oder Ärztin erfordern würde. Doch das soll sich ändern: Ab kommender Woche sollen Eltern auch telefonisch eine ärztliche Bescheinigungen für ihr krankes Kind bekommen können.

Nicht nur Eltern dürften darüber erleichtert sein, auch die im Winter besonders überfüllten Kinderarztpraxen werden entlastet. Und weniger Kinder stecken sich in der "Infektionshöhle" namens Wartezimmer zusätzlich an, betont Till Reckert, Reutlinger Kinderarzt und Verbandssprecher der Kinder- und Jugendärzte. Ob Eltern die neue Möglichkeit nicht auch zum Freimachen nutzen? Die Antwort gibt der erfahrene Kinderarzt im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler.