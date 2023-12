Kindervesperkirche Ludwigshafen lädt ganze Schulklassen zum Essen ein, denn "es wird einfach nicht besser"

Wer arm ist, hat mit vielen Problemen zu kämpfen: Sorge um die eigene Wohnung, das Auskommen - Armut ist aber auch ein Stigma. Um wenigstens Kinder in Armut nicht zu stigmatisieren, lädt die Kindervesperkirche Ludwigshafen ganze Schulklassen zum Essen ein. So sei für niemanden offen sichtbar, welche Kinder wirklich bedürftig sind und aus Not kommen und für welche so ein Essen in der Kindervesperkirche nur ein besonderes Erlebnis ist, sagt die Stadtjugendpfarrerin Florentine Zimmermann von der Protestantischen Jugendkirche Ludwigshafen im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Lissy Kaufmann. Zimmermann ist aber auch frustriert. Trotz aller Anstrengungen bleibe die Armut in Ludwigshafen ein andauerndes Problem: "Es wird einfach nicht besser", sagt die Stadtjugendpfarrerin, weshalb auch ein Angebot wie die Kindervesperkirche auf absehbare Zeit nötig bleiben werde.