Kinderschutzbund sieht Rotstift bei Präventionsmaßnahmen als Grund für mehr Gewalt gegen Kinder

Die Zahl der Fälle von Kindeswohlgefährdung hat im Jahr 2020 einen neuen Höchststand erreicht. 2021 sind die Fälle leicht zurückgegangen. Die Zahlen dazu hat das statistische Bundesamt jetzt veröffentlicht. Der Präsident des Kinderschutzbundes hält sie für alarmierend. Heinz Hilgers sagte in SWR Aktuell: "Sie müssen auf die Langfristentwicklung schauen und dann werden Sie feststellen, dass wir seit zehn Jahren eine Steigerung um 58 Prozent haben." Dabei seien die aktuellen Zahlen von der Corona-Pandemie überlagert, so dass Hilgers von einer "hohen Dunkelziffer" ausgeht. Das Jugendhilfesystem in Deutschland ist nach Einschätzung Hilgers "sehr belastet". Was aus Sicht des Kinderschutzbundes dringend verbessert werden muss, um die Fälle von Kindeswohlgefährdung zu verringern, darüber hat Heinz Hilgers mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler gesprochen.