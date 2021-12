Kinderarzt: "Wir sind froh, dass wir den Impfstoff für Kinder bald haben"

Ein Corona-Impfstoff für Kinder ab fünf Jahren ist bald da und nun hat auch die Ständige Impfkommission, Stiko, den Einsatz für Kinder empfohlen, die vorerkrankt sind oder Kontakt zu Risikopatienten haben. "Die Bedingungen kommen daher, dass in den Zulassungsstudien nur eine begrenzte Zahl an Kindern untersucht werden - so 10.000 bis 20.000. Da können wir seltene und sehr seltene Nebenwirkungen nicht entdecken", so Ralph-Alexander Gaukler, Kinderarzt in Esslingen und stellvertretender Landesverbandsvorsitzender des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte in Baden-Württemberg. Welche Kinder genau seiner Meinung nach jetzt geimpft werden sollten, erklärt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem.