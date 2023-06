Kinderärzte protestieren im Rems-Murr-Kreis: Warum die Lage immer schlimmer wird

Im Rems-Murr-Kreis haben die Kinderarzt-Praxen heute geschlossen. Alle im Landkreis niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte protestieren so gegen die aus ihrer Sicht miserable Versorgungslage. Zwar gilt der Kreis nach Berechnungen der kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg als überversorgt, die Realität sehe aber anders aus: "Tatsächlich gibt es eine riesige Diskrepanz zwischen dieser Berechnung und unserem Alltag", sagte Ralf Brügel, Kinderarzt aus Schorndorf in SWR Aktuell. Die Ärzte seien an der Belastungsgrenze, weil die Arbeitsbelastung in den vergangenen Jahren immer mehr angestiegen sei. Viele Eltern fänden keine Kinderarztpraxis, die ein Neugeborenes oder eine frisch zugezogene Familie behandle, sagte Brügel.

Warum der Arbeitsumfang der Kinderärzte so stark zugenommen hat und was die Kinderärzte weitergehend planen, darüber hat SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph mit Kinderarzt Ralf Brügel gesprochen.