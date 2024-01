Kinder von Holocaust-Überlebenden: "Mussten direkt erwachsen werden"

Der Deutsche Bundestag erinnert heute in einer Gedenkstunde an die Opfer des Holocaust. Die Erinnerung an diese schrecklichen Verbrechen müsse weiter aufrecht erhalten bleiben, sagt Sarah Singer. Sie ist Vizepräsidentin der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland und selbst ein Kind von Überlebenden. "Die Verfolgung meiner Eltern hat sich durch mein ganzes Leben durchgezogen, weil sie durch den Holocaust so kaputte Charaktere waren. Wir als Kinder Überlebender haben gar keine andere Chance, als nach vorne zu gehen und uns zu äußern", so Singer. Sie und andere hätten schon als Kinder gleich zu Erwachsenen werden müssen. "Wir waren für unsere Eltern ja das Fenster zur Welt – wir waren für sie die Übersetzer für die Welt da draußen", erklärt die Vizepräsidentin der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.