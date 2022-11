Kinder in Konfliktregionen: Jede Minute mit Angriffen rechnen

Jedes sechste Kind auf der Welt lebt in einer Region, in der es Konflikte oder sogar Kriege gibt. Das geht aus einem neuen Bericht der Hilfsorganisation "Save the Children" hervor, der heute veröffentlicht wurde. Ihr Alltag ist geprägt von Hunger, Armut und ständiger Angst vor Angriffen. Eine normale Kindheit ist kaum möglich. In welchen Regionen der Welt es am schlimmsten ist und warum es so schwierig ist, die Politik zu bewegen, etwas gegen die Konfliktherde zu unternehmen, erklärt Florian Westphal im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch. Westphal ist Geschäftsführer von "Save the Children Deutschland".