Die Rückkehr junger Eltern in den Beruf läuft oft alles andere als glatt. Von abwertenden Kommentaren über handfeste Diskriminierung bis hin zur Kündigung ist alles dabei. Aber: Die wenigsten Fälle kommen an die Öffentlichkeit, selbst, wenn sie vor Gericht landen. Warum ist das so? Und was muss sich noch ändern, damit die gesellschaftlich so wichtige Vereinbarkeit von Job und Familie besser gelingt? Darum geht es in diesem SWR Aktuell Kontext.