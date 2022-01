Kiffen legalisieren – macht das Sinn?

per Mail teilen

Cannabis legalisieren, dafür setzen sich Liberale und Grüne ein. Die Berufsverbände für Polizisten halten dagegen. Sie warnen davor, dass eine Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen den Verkauf und Konsum von Cannabis entkriminalisieren könnte. Wie gefährlich ist das Kiffen wirklich? Darüber hat SWR Aktuell Moderator Stefan Eich mit dem ärztlichen Direktor der Klinik für Suchtmedizin am Klinikum Stuttgart, Maurice Cabanis, gesprochen. In dem Interview erzählt der Mediziner, wo und für wen der Wirkstoff schädlich sein kann und was Cannabis als Medikament leisten kann.