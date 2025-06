KI in der Landwirtschaft: Mit smarter Technik gegen den Personalmangel?

Künstliche Intelligenz ist schon in vielen Bereichen unseres Lebens im Einsatz. Manchmal auch dort, wo wir sie im ersten Moment vielleicht gar nicht vermuten würden. In der Landwirtschaft zum Beispiel. So macht das auch der Pfalzmarkt - eine Genossenschaft vieler Landwirtinnen und Landwirte mit Sitz in Mutterstadt.

Dort soll KI dabei helfen, Felder zu bewässern. Das funktioniert mithilfe von Bodensensoren, erklärt Hans-Jörg Friedrich, Vorstand beim Pfalzmarkt. Die Sensoren meldeten per App, wie viel Feuchtigkeit im Boden sei - auch in unterschiedlichen Tiefen. Dann könne der Landwirt genau die Bewässerung steuern.

Landwirtschaft: So hilft KI Bäuerinnen und Bauern

Aber wie viel Arbeit spart diese Technik tatsächlich? Bisher sei es so, dass man die Felder abfahren müsse, so Friedrich. Gegebenenfalls müsse auch der Spaten ran, um zu schauen, wie es da aussehe. Das könne man sich in Zukunft sparen. Sollte ein Sensor mal ausfallen, sei das auch nicht schlimm - die anderen um ihn herum lieferten ja weiterhin Informationen. Auch vor dem Hintergrund des Personalmangels und fehlender Saisonkräfte in der Branche bewertet Friedrich Künstliche Intelligenz als gut: „Da ist jede Hilfe sehr willkommen, die uns die Arbeit abnimmt.“ Allerdings gibt es auch Schattenseiten. Schließlich bedeutet neue Technik auch, dass man sie erst einmal bedienen können muss. Wie Hans-Jörg Friedrich auf die Zukunft in der Landwirtschaft blickt, erklärt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Simon Dörr.