KI in der Logistik: Wie die Branche von Künstlicher Intelligenz profitiert

Der Logistikbranche fehlen Fachkräfte. Deshalb setzen die Unternehmen auf KI. Was Künstliche Intelligenz hier schon leisten kann, sagt die Logistikexpertin Frauke Heistermann.

Der Personalmangel in der Logistikbranche ist enorm. Dadurch könnte das Wachstum in den kommenden Jahren ausgebremst werden. Die Branche arbeite deshalb an KI-basierten Alternativen, um den Fachkräftemangel zu kompensieren, sagt die Logistikexpertin Frauke Heistermann. Eine aktuelle Studie zeige, dass jedes fünfte Unternehmen in Deutschland Künstliche Intelligenz einsetze.

KI in der Logistikbranche "sehr weit fortgeschritten"

Es gehe darum, Lieferketten zu optimieren, die durch Streiks oder Staus reißen würden. Außerdem unterstütze die KI die Logistikunternehmen dabei, Vorhersagen für den Transport zu machen und Alternativrouten zu berechnen. "Intelligente Kameras helfen dabei, Pakete zu sortieren oder Behälter zu zählen." Und Frauke Heistermann fasst zusammen: "Künstliche Intelligenz ist in der Logistik schon sehr weit fortgeschritten."

Niedriger Frauenanteil in der Logistik

Zur Bekämpfung des Fachkräftemangels in der Logistik könnte auch beitragen, dass sich mehr Mitarbeiterinnen für einen Beruf in dieser Branche entscheiden. "Der Frauenanteil liegt zurzeit bei ungefähr 20 Prozent", sagt die Logistikexpertin. Verantwortlich dafür macht sie "sehr stereotype Bilder in der Öffentlichkeit. Das ist eine Männerdomäne. Man braucht Muskelkraft." Doch die Realität habe sich verändert und deshalb sei der Frauenanteil in der Logistikbranche in den vergangenen Jahren auch schon gestiegen.