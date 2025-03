KI heizt ein: Wo die Chancen für die Energieeffizienz liegen

Künstliche Intelligenz entwickelt sich in rasantem Tempo. Die Folge: Immer größere und bessere Computer in immer mehr Rechenzentren. Wie deren Abwärme uns in einer klimaneutralen Zukunft helfen kann, und wo wir mit KI Energie einsparen können, darum geht’s in Global mit Christian Noll von dem Verein "Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz" (DENEFF).

Außerdem: Wie steht’s um das 1,5-Grad-Ziel? Konnte die wissenschaftliche Realität den Druck in der Klimadiplomatie erhöhen?

Und: Artenvielfalt geht auch im Solarpark!

Eine Sendung von und mit Janina Schreiber, 27.03.2025