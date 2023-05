Keine Nachwuchssorgen: Was die Kinder- und Jugendfeuerwehr in Kaiserslautern erfolgreich macht

Die Jugendfeuerwehr in Kaiserslautern freut sich über großen Zulauf. Und das ohne Werbekampagne, wie Stadtjugendfeuerwehrwartin Barbara Reidenbach in SWR Aktuell betont. "Wir nehmen aber am öffentlichen Leben teil. Seit 15 Jahren präsentieren wir uns regelmäßig auf städtischen Veranstaltungen." Was die freiwillige Feuerwehr für Kinder und Jugendliche attraktiv macht? Stadtjugendfeuerwehrwartin Reidenbach nennt die Fahrzeuge und die Löschtechnik als Beispiele. Und die finden vor allem die ganz Kleinen mega interessant: "Wir haben eine Bambini-Feuerwehr. Da ist die Altersgrenze zwischen sechs und zehn Jahren." Wie die erfolgreiche Kinder- und Jugendarbeit in Kaiserslautern aussieht, darüber hat Barbara Reidenbach mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex gesprochen.