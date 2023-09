Keine gute Idee: Tourismus-Expertin kritisiert Eintrittsgeld für Venedig

per Mail teilen

In Venedig zahlen Touristen bald fünf Euro Eintritt, wenn sie die Lagunenstadt nur für einen Tag besuchen. Damit soll verhindert werden, dass das historische Zentrum zwischen Markusplatz und Canale Grande aus allen Nähten platzt. Die Maßnahme sei ein Versuchsballon, erklärt Martina Shakya, Professorin für Tourismus an der Hochschule Heilbronn. Warum die Tourismus-Expertin das Konzept für ungeeignet hält und was sie sich stattdessen als praktikables Modell für große Tourismus-Hotspots wie Venedig vorstellen könnte, hören Sie im Audio.