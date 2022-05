Hohe Preise beim Heizen, Tanken und im Supermarkt machen den Bürgern zu schaffen. Die Bundesregierung will mit einem Entlastungspaket in Milliardenhöhe unterstützen, das der Bundestag beschlossen hat.

Ein Bestandteil ist die Energiepreispauschale von einmalig 300 Euro, die allerdings nur Steuerpflichtige erhalten werden. Studierende gehen also leer aus. Franca Bauernfeind, Bundesvorsitzende des CDU-nahen Rings Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS), übt daran heftige Kritik. "Studenten werden vergessen und einfach nicht beachtet."

Gleiches gelte auch für das 9-Euro-Ticket. "Das ist eine totale Blackbox." Es sei völlig unklar, wie und wann die Kostendifferenz für das Semesterticket erstattet würden. Fast jeder Verkehrsverbund habe eine andere Handhabe. "Von der Uni Hamburg weiß ich, dass Studenten schon in diesem Jahr der Differenzbetrag ausgezahlt wird." Viele Universitäten würden allerdings abwarten und wollten 9-Euro-Ticket und die Gebühr für das Semesterticket erst im kommenden Wintersemester miteinander verrechnen und dann den Differenzbetrag zurückerstatten. "Davon sind natürlich diejenigen ausgenommen, die im Sommersemester mit dem Studium fertig werden."

Wie schwierig die Finanzierung des Studiums geworden ist, erläutert die RCDS-Bundesvorsitzende im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem.