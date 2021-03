per Mail teilen

Der Städte- und Gemeindebund ist der Ansicht, dass die Kommunen dem aktuellen Pandemie-Geschehen nicht viel entgegensetzen können. Als eine Lösung sieht der Geschäftsführer vor allem Tests.

Eine Lösung hier sei aber kompliziert, sagte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg im SWR. "Wenn wir gemeinsam davon ausgehen, dass der private Bereich der Schlüssel ist – da haben Kommunen natürlich wenig Möglichkeiten. Das Ordnungsamt geht nicht ins Wohnzimmer – darf es nicht, macht es nicht, wollen wir auch nicht."

"Es fehlt das flächendeckende 'Testen, Testen, Testen'"

Eine wesentliche Frage ist nach Ansicht von Landsberg noch nicht genügend erforscht: "Wo stecken die Menschen sich eigentlich an?" Es gebe Indizien dafür, dass das überwiegend im privaten Bereich sei, möglicherweise auch in Schulen.

Dagegen sei im Einzelhandel sei die Ansteckungsgefahr wohl am geringsten. Deshalb forderte Landsberg erneut, Einschränkungen für die kommunale Wirtschaft zu überdenken: "Das muss man stärker gewichten und auch stärker erforschen. "

Außerdem forderte er, beschlossene Test-Strategien wie in den Modellstädten Tübingen und Rostock umzusetzen: "Was noch fehlt, ist das flächendeckende 'Testen, Testen, Testen'."

Merkel: Testen als Brücke bis zur Impfung

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht das ähnlich. In ihrer Regierungserklärung hat sie sich unter anderem an die Unternehmen in Deutschland gewandt. Diese sollten sich das regelmäßige Testen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vornehmen. Wenn dies nicht der überwiegende Teil der Firmen mache, werde die Bundesregierung "regulatorisch" vorgehen.

Und mit "überwiegendem Teil" meine sie eine Quote von über 90 Prozent, sagte Merkel. Die Regierung werde dies in den nächsten Tagen genau beobachten und nach Ostern entscheiden. Das Testen sei die entscheidende Brücke bis zur Impfung.

RKI: Dritte Welle nur durch Lockdown zu brechen

Der Chef des Robert- Koch- Instituts, Lothar Wieler, hat davor gewarnt, dass die hohen Corona-Zahlen ohne einen erneuten Lockdown nicht runter gehen werden. Das RKI geht davon aus, dass rund 80 Prozent der Bevölkerung gegen das Virus immun sein müssen, um eine neue Welle zu stoppen.