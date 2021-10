Kein Bock auf den Truck: Warum auch in Deutschland bis zu 60.000 LKW-Fahrer fehlen

In Großbritannien geht den Tankstellen der Sprit aus und Supermarktregale bleiben leer. Schuld an der Misere ist ein Mangel an Lkw-Fahrern. Die EU und Deutschland seien zwar noch weit von solchen Extremen entfernt, sagt Andrea Marongiu, Geschäftsführer des Verbandes Spedition und Logistik (VSL) Baden-Württemberg. Aber die Situation in Großbritannien müsse ein Weckruf sein. In Deutschland fehlten im Moment zwischen 40.000 und 60.000 Lkw-Fahrer. Grund sei zum einen die Bezahlung, auch wenn die Löhne in den vergangenen Jahren schon gestiegen seien. Zum anderen würden die Fahrer immer wieder über mangelnde Wertschätzung klagen.

Wie der Beruf des Lkw-Fahrers attraktiver gemacht werden kann, erzählt der VSL-Geschäftsführer im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Vanja Weingart.