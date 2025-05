Die Zinsen auf Tagesgeld sind in den letzten Monaten kontinuierlich gesunken und liegen aktuell um die zwei Prozent oder darunter. Was also tun, wenn nicht benötigtes Geld ein bisschen mehr Rendite bringen soll? Saidi Sulilatu, Chefredakteur beim Geldratgeber "Finanztip", erklärt, welche Anlageformen aktuell mehr Rendite bringen. Er hat aber auch Tipps, wo man sein Geld in dieser Niedrigzinsphase sinnvoll investieren kann, ohne dafür klassisch Zinsen zu bekommen.