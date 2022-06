Kaum noch Dialekt in baden-württembergischen Klassenzimmern

per Mail teilen

Dialektsprecher gibt es immer weniger – auch in Baden-Württemberg. Dort hat gerade das volkskundliche Ludwig-Uhland- Institut in Tübingen eine Studie veröffentlicht, in der es heißt, dass nur noch jedes neunte oder 10. Schulanfängerkind Dialekt spricht. Institutsleiter Hubert Klausmann bedauert diese Entwicklung sehr. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex erklärt er, wie und warum die Kommunikation mittels Dialekts uns weiterbringen kann und welche psychologischen Mehrwert Dialektsprecherinnen und -sprecher besitzen.