Katzenschutzverordnung in Koblenz: Tierschutzverband lobt Vorreiterrolle der Stadt in RLP

In Koblenz müssen alle Katzen, die im Freien herumlaufen, demnächst kastriert sein, einen Mikrochip tragen und im Heimregister eingetragen sein. Das steht in der Katzenschutzverordnung, die am 1. Juli in Kraft tritt.

Lob für das Vorgehen der Stadt kommt von Andreas Lindig, Vorsitzender des Tierschutzverbandes Rheinland-Pfalz. Nur zehn Prozent der Kommunen im Land hätten bereits eine solche Verordnung. "Koblenz ist da eine rühmliche Ausnahme. Wir begrüßen das außerordentlich. Wir sind froh, dass der Stadtrat sich in dieser Sache so positioniert hat. Das ist ein gutes Signal." Solche Katzenschutzverordnungen seien dringend notwendig, "damit das Katzenelend endlich eingedämmt wird und es nicht weitere traurige Situationen gibt, wo solche Tiere verenden müssen."

Wie die Verordnung in Koblenz umgesetzt werden soll, erläutert Lindig im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Christian Rönspies.