per Mail teilen

Auch wenn die sogenannte "Osterruhe" mit geschlossenen Geschäften an Gründonnerstag jetzt vom Tisch ist - der Appell der Politik an die Kirchen bleibt: Alle religiösen Versammlungen in der Osterzeit sollen nur digital stattfinden. Bei den Kirchen-Oberen hat das für Verärgerung gesorgt, aber die Laien sehen das anders. Das hat SWR Aktuell-Moderatorin Vanja Weingart im Gespräch mit Christian Weisner von der katholischen Basis-Bewegung "Wir sind Kirche" festgestellt.