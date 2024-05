Katholische Kirche: Jugend will mehr Demokratie

In Erfurt beginnt der Deutsche Katholikentag. Daniela Hottenbacher, Vorsitzende vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend, fordert auf allen kirchlichen Ebenen mehr Demokratie.

Es soll eine feierliche Eröffnung werden, wenn Mittwochabend in Erfurt der 103. Deutsche Katholikentag beginnt. Zum Auftakt kommt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Bis Sonntag werden 20.000 Teilnehmer erwartet.

BDKJ fordert demokratische Strukturen

Damit die katholische Kirche auch für junge Menschen wieder attraktiv wird, fordert die Vorsitzende des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), Daniela Hottenbacher, die Umsetzung demokratischer Strukturen. Die Macht in der katholischen Kirche müsse geteilt werden, sagt sie im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem und dürfe nicht länger nur bei einem Pfarrer vor Ort oder bei einem Bischof in der Diözese liegen.

Laien müssten in die Entscheidungsprozesse miteingebunden werden. Außerdem müssten Frauen und andere Geschlechter mehr Mitspracherecht bekommen. Eine "feministisch-weibliche Perspektive" auf dem Kirchentag erhofft sich die BDKJ-Bundesvorsitzende von Luisa Neubauer von Fridays for Future, die ebenfalls an dem Treffen in Erfurt teilnehmen wird.

BDKJ als Ort der "gelebten Demokratie"

Die Zahl der Menschen, die den christlichen Kirchen den Rücken gekehrt haben, bleibt hoch. Daniela Hottenbacher ist dennoch von der Arbeit des BDKJ überzeugt. Die Jugendverbände seien "Werkstätten gelebter Demokratie", weil Jugendliche sich beteiligen und einbringen könnten. "Für mich ist es unfassbar wichtig, das junge Menschen diese Erfahrung weiterhin machen können."