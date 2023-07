Katastrophenschutz in Deutschland mit Verbesserungspotential

Wie können Katastrophen - wie im Ahrtal vor zwei Jahren - künftig besser bewältigt werden? Grünen-Chef Omid Nouripour will dafür den Katastrophenschutz anders als bisher organisieren: Anstelle der Länder solle der Bund im Ernstfall den Hut aufhaben und damit Entscheidungen auch über Ländergrenzen hinweg treffen können, so Nouripour in dieser Woche.