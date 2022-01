Katastrophenhilfe-Experte: Tonga war gut vorbereitet

per Mail teilen

Tage nach dem Vulkanausbruch vor Tonga wird das Ausmaß der Zerstörung in dem Land deutlicher: Ein Tsunami hat den kleinen Inselstaat teilweise verwüstet, vor allem in der Nähe der Küste sind viele Häuser zerstört. Die Caritas unterstützt den Wiederaufbau. Der Leiter von Caritas International, Oliver Müller, sieht vor allem im verseuchten Trinkwasser ein drängendes Problem. Er weist aber darauf hin, dass Tonga gut auf Naturkatastrophen vorbereitet sei. Seine Faustregel: Ein Euro, der in die Prävention gesteckt wird, spart sieben Euro, die sonst im Katastrophenfall ausgegeben werden müssten. SWR Aktuell Moderator Arne Wiechern hat mit Müller über die Hilfe für Tonga gesprochen.