Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal geht die Linke in Rheinland-Pfalz davon aus, dass der Rücktritt des Ahrweiler Landrats Jürgen Pföhler (CDU) unumgänglich ist - schließlich seien Kreisbehörden frühzeitig gewarnt worden: "Er hat`s vorher gewusst und aus meiner und unserer Sicht wird er nicht drum herum kommen, dass er zurücktreten muss", sagte Linken-Politikerin Katrin Werner in SWR2. Sie gehört zum Sprecherrat ihrer Partei in Rheinland-Pfalz. "Er hat das Zepter an dieser Stelle in der Hand, er ist verantwortlich an erster Stelle und kann das nicht weiter delegieren."

Doch für die Aufarbeitung der Katastrophe sei das nicht alles, sagt die Linken-Politikerin: Man müsse auch die Zustände und Verantwortlichkeiten auf anderen politischen Ebenen in den Blick nehmen. Denn schon einige Tage vor der Katastrophe hätten Warnungen von europäischer Seite vorgelegen. Außerdem seien das Technische Hilfswerk und die Feuerwehren seit Jahren schlecht ausgestattet und Warn-Sirenen seien bundesweit abgebaut worden: "Man muss da insgesamt bei dem Ausmaß der Katastrophe auch über die Verantwortung von Bund, Land und Kommune sprechen", sagte Werner - beispielsweise seien Flächen für neuen Wohnraum versiegelt worden. Warum sie für die Zukunft in Deutschland mit weiteren Flutkatastrophen rechnet, erzählte Werner im Interview mit SWR2-Moderator Pascal Lechler. Unterdessen prüft die zuständige Staatsanwaltschaft nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP, ob sie wegen fahrlässiger Tötung ermitteln soll.