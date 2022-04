Katarina Barley: Le Pen als französische Präsidentin wäre Horrorvorstellung

Am Sonntag wird in Frankreich ein neuer Präsident oder eine neue Präsidentin gewählt. Der amtierende Präsident Emmanuel Macron lag in den letzten Umfragen vorne, für zwei von drei Zuschauern war Macron der Sieger im TV-Duell mit der Rechtspopulistin Marine Le Pen. Ihr Wahlsieg wäre für die Vize-Präsidentin des EU-Parlaments, Katarina Barley, eine "Horrorvorstellung". Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler sagte sie, dass das "rechtsextreme Gedankengut von Marine Le Pen in Frankreich Normalität geworden" sei. Welche Wirkung es auf Europa und die Zusammenarbeit hätte, sollte Le Pen gewinnen, sagt Barley ebenfalls in dem SWR Aktuell-Gespräch.