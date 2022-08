Kassenärzte: Corona-Medikament Paxlovid sollte auch von Fachärzten abgegeben werden

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will das Corona-Medikament Paxlovid in der bevorstehenden Herbst- und Winterzeit stärker nutzen. Unter anderem soll das Mittel ab sofort in den Hausarzt-Praxen vorrätig sein - der Umweg über die Apotheken ist damit nicht mehr nötig. Der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung, Andreas Gassen, findet das grundsätzlich gut. Aber: "Der Kreis der Abgabeberechtigten sollte auf Fachärzte - zum Beispiel Onkologen oder Nephrologen - erweitert werden", sagte Gassen im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Sebastian Felser. Der Grund: Paxlovid sei ausschließlich für schwer Erkrankte und Ältere geeignet. Und die seien wegen anderer Erkrankungen oft in Facharztbehandlung. Hören Sie im Interview auch, warum Paxlovid als Medikament mit Tücken gilt.