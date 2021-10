Kartograph erklärt: Wie La Palma nach dem Vulkanausbruch neu vermessen wird

per Mail teilen

La Palma ist eine der kleineren Kanaren-Inseln. Aber sie wächst und wächst. Schon 20 Hektar sind neu dazugekommen. Das liegt am Ausbruch des Vulkans Cumbre Vieja. Ein erster Lavastrom hat schon vor Wochen das Meer erreicht. Ein zweiter ist jetzt soweit und bildet eine neue Landzunge. Jochen Schiewe erklärt in SWR Aktuell, wie diese neue Topographie vermessen wird. Er ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kartographie: "Wenn man sich einen Überblick verschaffen will, geht man nach oben. Man kann aus dem Weltraum Bilder machen, oder mit dem Flugzeug aus der Luft. Man kann auch Drohnen einsetzen." Nur betreten sollte man die noch heiße Lava verständlicherweise vorerst nicht. Neben Digitalkameras kommen Laserscanner zum Einsatz, erläutert Kartograph Schiewe. "Die Laserscanner messen die Entfernung zum Fluggerät und daraus können Sie dann Höhendaten ableiten – wie hoch ist das neue Gelände eigentlich." Schwieriger wird es, die Tiefe der Gewässer rund um den Lavazufluss zu bestimmen. Hier aktuelle Daten aber besonders wichtig, um festzustellen, ob eine Gefahr für Schiffe droht. Mit welchen Methoden dabei vorgegangen wird, hat Jochen Schiewe im Gespräch mit SWR Aktuell Moderatorin Ulrike Alex erzählt.