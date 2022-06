Karriere-Coach: “Ich bin der Beweis, dass Workation funktioniert”

Sommer, Sonne, Strand und mit dabei: die Arbeit. Workation heißt der aktuelle Trend, ein englisches Kombi-Wort aus “Work” (Arbeit) und “Vacation” (Urlaub). Beflügelt wurde das ganze durch die Corona-Pandemie, während der viele ins Homeoffice geschickt wurden. Ein Drittel aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer könnte sich Homeoffice am Urlaubsort vorstellen, hat eine Umfrage ergeben. Und auch Karriere-Coach Stefanie Voss hält Workation für eine gute Idee: Sie habe noch keine überzeugende Untersuchung gesehen, die belege, ob Produktivität und Qualität im Homeoffice anders seien. Was Stefanie Voss zur Drohung von Tesla-Chef Elon Musk sagt, der seine Angestellten feuern will, wenn sie nicht in Präsenz arbeiten, erklärt sie im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel.