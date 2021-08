Frauen machen im Beruf häufig immer noch seltener Karriere als Männer. Das, so sagt es Karriere-Coach Stefanie Voss im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch, liege auch mit daran, dass Frauen, seltener deutlich machen würden, was ihnen stecke. „Im Grunde genommen geht es darum, sich gut zu verkaufen“, sagt Voss. Frauen seien nicht so die „Showmaker“, sie glaubten an die eigene Leistung und daran, dass die Chefin oder der Chef schon wahrnehmen würde, was sie können. Männer würden dagegen eher mal zeigen, was sie für ein „toller Hecht“ seien. Das machten Frauen weniger und das könne – besonders im Bezug auf die eigene Karriere – „ein Fehler“ sein.