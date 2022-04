Karriere-Coach: "Anne Spiegels öffentliche Entschuldigung war katastrophal"

Im Fall der zurückgetretenen Bundesfamilienministerin Anne Spiegel ist nach Ansicht von Karriere-Coach Stefanie Voss „kommunikativ eine ganze Menge schief gelaufen.“ Als Beispiel nennt Voss in SWR Aktuell die Pressekonferenz vom vergangenen Sonntag, auf der Spiegel private Gründe nannte, die ihre Amtsführung belastet hätten. "Sie wirkt menschlich und nahbar. Aber: Sie wirkt eben auch sehr verunsichert. Sie ringt geradezu um Worte. Und ich finde, man sieht ihr an, dass sie bedacht ist, bloß nichts Falsches zu sagen." Das wirke nicht souverän und führungsstark. "Und gerade das ist es natürlich, was wir von jemandem in so einer Führungsposition erwarten." Stattdessen habe der Auftritt "katastrophal gewirkt", sagte Stefanie Voss. Warum einem Politprofi wie Anne Spiegel die Dinge derart entglitten sind, darüber hat die Management-Trainerin mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex gesprochen.